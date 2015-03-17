У Windows 10 не буде Internet Explorer

Система Windows 10 вийде до кінця 2015 року, повідомляє Lenta.ru із посиланням на видання The Verge, яке цитує директора з маркетингу Microsoft Кріса Капоселу.

Про перейменування браузера Капосела розповів на конференції Microsoft Convergence. «Ми зараз досліджуємо, яким має бути бренд або назва для нашого браузера Windows 10», - заявив Капосела. Він пообіцяв, що Microsoft збереже бренд Internet Explorer, але новий браузер, який зараз називається «Проект Spartan», змінить назву до моменту виходу Windows 10.

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У цій назві, швидше за все, буде присутня назва самої Microsoft, як і в інших програмах, наприклад, текстовому редакторі Microsoft Word або програми для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel. Як показали дані опитування серед британських користувачів браузера Chrome, присутність Microsoft у назві нового браузера викликає більший інтерес з боку респондентів.

Зараз, за даними сервісу Statcounter, Internet Explorer - другий за популярністю браузер після Chrome від Google. Microsoft випускає браузер Internet Explorer уже 20 років, і до травня 2012 року це був найпопулярніший браузер в інтернеті, поки його не обігнав за кількістю користувачів Chrome.

У лютому 2015 року, згідно з даними Statcounter, через Internet Explorer в інтернет увійшло близько 13 відсотків усіх користувачів комп'ютерів, планшетів та мобільних телефонів, через Chrome - 43 відсотки.

Раніше УНІАН повідомляв, що представлена нова версія операційної системи Windows 10.