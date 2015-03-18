Facebook готує власну систему грошових переказів
Соцмережа Facebook оголосила про запуск сервісу грошових переказів.
Переказ своїм друзям можна буде зробити за допомогою Messenger, при цьому комісія стягуватися не буде, повідомляє прес-служба компанії.
"Сьогодні ми додаємо нову функцію в Messenger, яка дає людям більш зручний і безпечний спосіб відправити або отримати гроші між друзями", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що функція стане доступна користувачам зі США «протягом найближчих місяців». Перекази можна буде здійснювати тільки з використанням дебетних карт Visa і MasterCard, випущених американськими банками.
Читайте такожFacebook запустила функцію для зв'язку у випадку стихійного лиха
Для того, щоб переслати гроші кому-небудь із друзів у Facebook, необхідно натиснути на значок $, вибрати потрібну суму, натиснути на кнопку «Pay» і додати карту, з якої будуть списані гроші.
Facebook відзначає, що, залежно від банку, гроші можуть опинитися в розпорядженні отримувача протягом від 1 до 3 банківських днів.