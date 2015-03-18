Facebook готує власну систему грошових переказів

Переказ своїм друзям можна буде зробити за допомогою Messenger, при цьому комісія стягуватися не буде, повідомляє прес-служба компанії.

"Сьогодні ми додаємо нову функцію в Messenger, яка дає людям більш зручний і безпечний спосіб відправити або отримати гроші між друзями", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що функція стане доступна користувачам зі США «протягом найближчих місяців». Перекази можна буде здійснювати тільки з використанням дебетних карт Visa і MasterCard, випущених американськими банками.

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Для того, щоб переслати гроші кому-небудь із друзів у Facebook, необхідно натиснути на значок $, вибрати потрібну суму, натиснути на кнопку «Pay» і додати карту, з якої будуть списані гроші.

Facebook відзначає, що, залежно від банку, гроші можуть опинитися в розпорядженні отримувача протягом від 1 до 3 банківських днів.