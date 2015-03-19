Yahoo закриває офіс в Китаї і звільняє співробітників

Будуть закриті офіс розробки і дослідницький центр в Пекіні, передає Бі-бі-сі. Інтернет-гігант нарівні з іншими високотехнологічними фірмами зіткнувся в Китаї з жорсткою конкуренцією з боку місцевих компаній.

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Через закриття офісу без роботи залишаться близько 200-300 осіб.

У 2013 році Yahoo припинила надавати послуги електронної пошти китайським користувачам, запропонувавши їм перевести акаунти в поштову службу Alimail, що належить компанії Alibaba Holding.

У заяві Yahoo говориться, що компанія займається консолідацією деяких видів діяльності для більш продуктивного співробітництва і просування інновацій.

Yahoo поповнила список іноземних компаній, які повідомили в останні роки про закриття або поступове згортання діяльності на китайському ринку. У лютому про плани закрити 2 з 9 заводів в Китаї повідомляв Microsoft. Google ще в 2010 році фактично пішов з Китаю через суперечки про цензуру з китайською владою. Творець відеоігор Zynga також в цьому році закрив офіс в Пекіні і звільнив 70 осіб.