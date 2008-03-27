Хто й коли зайшов на YouTube - тепер усе буде на контролі

Відеохостинг YouTube представив новий сервіс, за допомогою якого можна дізнатися хто, коли і з якого регіону переглядав викладені на ньому відеоролики, повідомляє The New York Times.

Програма YouTube Insight надає звіт про кількість переглядів по днях, про те, в яких штатах США чи країнах світу живуть користувачі, які подивилися ролик. Для наочнішого відображення популярності кліпів програма може будувати графіки та діаграми. Досі власники відеороликів на YouTube мали лише загальну інформацію про кількість переглядів.

Також за допомогою YouTube Insight можна дізнатися, як відвідувач знайшов кліп: через пошук на сайті чи через посилання із інших ресурсів.

YouTube Insight зацікавить, насамперед, рекламодавців і професійних видавців. Він дозволить дізнатися, наприклад, що пік переглядів певного ролика припадає на зимові п`ятничні вечори. Також стане можливо з`ясувати, в якому регіоні певна тема викликає найбільший інтерес. Все це допоможе з більшою вірогідністю визначати ефективність ролика.

Лента.ру