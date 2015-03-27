Google отримала патент на смарт-лінзи, що вимірюють цукор у крові

18:10, 27 березня 2015
Наука та IT
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Google на крок наблизилася до повноцінної реалізації «розумних» лінз власної розробки, нарешті отримавши на них патент, заявка на який була подана компанією ще в 2012 році.

линзы / medgadgets.ru

Поки лінзи все ще є прототипом, але в перспективі можуть стати незамінними для діабетиків.

В лінзах використовуються мініатюрні датчики і радіо антена товщиною менше, ніж людське волосся, яка покликана відслідковувати рівень глюкози в крові користувача, повідомляє thatsmart.ru.

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У свою чергу користувач зможе прямо в додатку на смартфоні відстежувати кількість цукру в крові в режимі реального часу і убезпечити себе від несподіваного падіння його рівня.

Google працює над проектом спільно з виробником ліків Novartis.

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