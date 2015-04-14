Темна матерія: вчені зробили крок на шляху до розгадування однієї з основних таємниць Всесвіту

Вчені зробили важливий крок на шляху до розгадування однією з головних таємниць Всесвіту - темної матерії, яка, як вважається, заповнює більшу частину космічного простору, пише Русская служба Би-би-си.

Фахівці, які працюють над проектом Dark Energy Survey, за допомогою потужного телескопа в Андах змогли створити карту, що демонструє розподіл темної матерії.

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На ній видно великі витки темної матерії, всипані галактиками та розділені вільним простором.

Досі вчені могли вивчати темну матерію тільки вимірюючи спотворення світла далеких галактик.

У підсумку фахівці хочуть виміряти темну енергію - ще більш таємничу силу, яка розширює Всесвіт з постійно зростаючою швидкістю.