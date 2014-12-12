Вчені могли знайти свідчення існування таємничої темної матерії у Всесвіті

Європейські вчені виявили атипове випромінювання фотонів у космічних рентгенівських променях і припустили, що воно може бути свідченням існування частинок таємничої темної матерії, результати своїх досліджень фізики планують опублікувати в Physical Review Letters в середині грудня, передає РИА Новости.

Група дослідників під керівництвом Олега Ручайського, вченого з EPFL, і професора Leiden University Олексія Боярського, провівши аналіз рентгенівських променів, що випускаються двома небесними об'єктами - скупченням галактик у Персея і галактика Туманність Андромеди, виявили дивовижну аномалію, яку неможливо пояснити помилкою у вимірах. Спійманий сигнал представляв собою слабку атипову фотонну емісію, яку неможливо віднести до випромінювання якої-небудь відомої форми матерії.

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"Якщо це відкриття підтвердиться, то воно може призвести до будівництва нових телескопів, спеціально призначених для вивчення сигналів від частинок темної матерії. Ми будемо знати, де шукати, щоб простежити темні структури в просторі, і будемо в змозі відновити історію формування Всесвіту», - сказав Олексій Боярський.

Довідка. Темна матерія - загальна назва об'єктів Всесвіту, недоступних прямим спостереженням сучасними астрономічними засобами, але побічно спостережуваних через гравітаційні ефекти, якими вони впливають на видимі у Всесвіті об'єкти. Існування темної матерії безпосередньо не доведено, є лише непрямі передумови, що вказують на можливість її присутності. За попередніми підрахунками, маса темної матерії становить близько 80% від маси Всесвіту.