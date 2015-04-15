Google можуть оштрафувати на 6 мільярдів доларів - The Wall Street Journal

Антимонопольна служба ЄС ухвалила рішення висунути офіційні звинувачення Google в порушенні антимонопольних законів, пише DT.ua з посиланням на The Wall Street Journal.

У разі обвинувально вироку компанію Google чекають штрафи у розмірі 6 млрд дол.

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Даний антимонопольний процес буде фіналом п'ятирічного розслідування і може стати найбільшим за останній десяток років з моменту переслідування компанії Microsoft, пише The Wall Street Journal.

Рішення в обвинуваченні Google було прийнято главою Європейської антимонопольної служби Маргрет Вестагер під час консультації з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Нагадаємо, у лютому поточного року звинувачення в порушенні антимонопольного законодавства були пред'явлені Google в Росії.