Google доведеться розсекретити пошуковий алгоритм на вимогу влади Франції

Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на видання Techcrunch.

Нові правила в першу чергу позначаться на роботі Google, оскільки 90% пошукових запитів французьких користувачів робляться через пошуковик цієї компанії.

Закони про підтримку конкуренції в інтернеті внесла на розгляд сенатор Катрін Морін-Десальї, a міністр економіки Еммануель Макрон виступив проти них. Він заявив, що подібні рішення має приймати Євросоюз. Однак Морін-Десальї зазначила, що підтримка французькому інтернет-бізнесу потрібна терміново, а процес прийняття рішень в ЄС занадто повільний.

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Крім того, сенат схвалив закон, що зобов'язує пошукові системи давати посилання на сайти трьох конкурентів, один з яких повинен бути французьким.

Раніше Морін-Десальї говорила, що її поправки покликані перешкодити Google просувати власні сервіси в результатах пошуку на шкоду конкурентам. "Це питання гарантій справедливості, - зазначала вона. - Інтернет стиснувся навколо однієї компанії".