У Чилі сталося виверження вулкана (фоторепортаж)

Вулкан Вільярріка у Південних Андах почав вивергатися 3 березня, виверження тривало 20 хвилин, повідомляє Дзеркало тижня.

Очевидці викладають у соцмережах вражаючі знімки. З вулкана висотою 2840 метрів височіє величезний стовп лави та попелу. Виверження було добре видно на нічному небі за кілька кілометрів.

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Влада Чилі евакуювали із зони небезпеки понад 3000 чоловік.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Тихому океані через виверження підводного вулкана з'явився новий острів.