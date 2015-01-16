У Тихому океані через виверження підводного вулкана з'явився новий острів (відео)

У тамтешніх водах вивергається підводний вулкан. Тож у Тихому океані з'явився ще один острів: завдовжки кілометр, завширшки – два. Про це повідомляє ТВі.

Через постійні викиди лави держава опинилася в ізоляції. Місцевий аеропорт закрили та обмежили рух кораблів.

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Вулкан нагадує про себе щоп'ять хвилин. Попіл злітає вище, ніж на кілометр.

Нагадаємо, на початку року почав вивергатися найбільший вулкан Євразії на Камчатці - Ключевський. Він є одним з найактивніших вулканів планети. Виверження зазвичай трапляються один раз за п'ять або шість років. Ключевський знаходиться на позначці в 4750 метрів над рівнем моря.