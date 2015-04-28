Google допоможе європейським газетам заробляти в інтернеті

Google обіцяє вкласти 160 млн доларів в нові цифрові проекти, пов'язані з удосконаленням просування реклами та розробкою нових новинних програм, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Деякі видавці незадоволені практикою Google з розміщення безкоштовного новинного контенту в інтернеті, стверджуючи, що це призводить до падіння продажів друкованих копій газет і до зниження доходів від реклами.

Читайте такожGoogle доведеться розсекретити пошуковий алгоритм на вимогу влади ФранціїНовий проект Google вже підтримали такі видання, як Financial Times, Guardian, El Pais і Die Zeit.

У середині квітня Єврокомісія висунула Google звинувачення в порушенні конкуренції шляхом просування компанією власних продуктів.