На МКС вперше приготували еспресо (фото)

14:00, 04 травня 2015
Наука та IT
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Пити каву астронавтам доводиться за допомогою спеціально розробленої для невагомості чашки Zero-G cup.

@AstroSamantha

На Міжнародній космічній станції вперше зварили еспрессо з нещодавно доставленої на борт кавомашини. Про це в неділю, 3 травня, написала у своєму твіттері італійський астронавт Саманта Крістофоретті, повідомляє Дождь.

Кавомашина, яка була спеціально розроблена в Італії спільно з відомим виробником кави Lavazza, була доставлена вантажним космічним кораблем Dragon американської компанії SpaceX 16 квітня. Пити каву доводиться за допомогою спеціально розробленої для невагомості чашки Zero-G cup.

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Крім цього, апарат доставив на станцію близько двох тонн корисних вантажів, серед яких продовольство, обладнання та матеріали для наукових експериментів.

Крістофоретті — перша жінка-астронавт Італійського космічного агентства. На МКС вона знаходиться з 24 листопада 2014 року в якості бортінженера.

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