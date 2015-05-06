В Україні відкрили службу екстреної допомоги для власників заблокованих акаунтів у соцмережах

Власники заблокованих акаунтів можуть звернутися по допомогу за адресою UnBan@uacrisis.org, повідомляє Watcher.

Створення служби стало реакцією на епідемію "банів" сторінок публічних осіб в Україні, які пов'язують з діяльністю російських інформаційних спецпідрозділів.

За останні тижні тільки у Facebook були заблоковані український поет Андрій Бондар, голова Луганської ОДА Геннадій Москаль, народний депутат Борис Філатов, одна з найпопулярніших гумористичних спільнот “Баба і Кіт” і сторінка самого Watcher'a.

Читайте такожМосковський офіс Youtube заблокував канал ТСН на вимогу сепаратистів"Бан" можна отримати за цитування Шевченка “кохайтеся чорнобриві, та не з москалями”, популярний мем "четамухохлов" і взагалі за будь-що, пише видання. При цьому шансів оскаржити блокування вкрай мало, а одна з основних причин цього - відсутність повноцінних українських представництв Facebook, Twitter і YouTube.

"Навіть такі бідні і значно менші за Україну країни, як Сьєрра-Леоне, де лише третина населення володіє писемністю і в 25 разів менше користувачів Facebook, або Малаві, третя за бідністю країна в світі – мають свої окремі представництва хоча б на рівні офіційної сторінки", - сказано у статті.