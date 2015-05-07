Російський "Прогрес" під час падіння може пролетіти над Києвом - джерело

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в космічній галузі.

"Траса польоту, якщо говорити про Європу, проходить над Парижем у Франції, далі — в районі Кельна в Німеччині і обходить Краків у Польщі. Разом з тим захоплюється Київ та Київська область в Україні", — сказав співрозмовник агентства, який відстежує траєкторію руху "Прогресу".

Співрозмовник агентства підкреслив, що сама по собі траса польоту зовсім не означає, що невеликі уламки корабля обов'язково можуть впасти в зазначених районах.

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"Буде мати вирішальне значення точка входу корабля в атмосферу Землі. Тільки після цього можна буде сказати, над яким саме ареалом можна очікувати падіння незгорілих фрагментів", — уклав він.

"Прогрес М-27М", запущений у 28 квітня до МКС, не був виведений на розрахункову орбіту і не зміг пристикуватися до МКС. Далі він почав політ у режимі неконтрольованої "закрутки".

Пізніше з'явилася інформація, що вантажівка почала поступовий неконтрольований спуск з орбіти. Експерти відзначають, що фінальним місцем падіння може стати будь-яка точка на нашій планеті.