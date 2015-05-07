Розроблено додаток, що дозволяє скасовувати відправлення електронних листів

Програма працює з існуючими поштовими сервісами та обліковими записами, передає Новое время із посиланням на N+1.

Крім стандартних полів "Кому" (To), "Копія (CC), "Прихована копія (BCC), додається поле ССС.

Після відправки лист знищиться на пристрої-відправнику і на сервері Confidential CC. Адресат, який отримав листа, зможе відкрити його лише один раз, після чого лист буде стертий з пристрою.

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Крім того, програма має функцію скасування щойно відправленого листа.

Поки ССС доступна лише для користувачів пристроїв на iOS. Незабаром очікується поява в магазині Google Play, а також для сервісу Webmail.

Раніше УНІАН повідомляв, що Microsoft зробила додатки Apple і Android доступними на Windows.