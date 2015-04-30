Microsoft зробила додатки Apple та Android доступними на Windows

Мова не йде про повну сумісність, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Додатки будуть використовувати існуючий код, але запускатимуться і працюватимуть у захищеному контейнері.

Microsoft вважає, що це призведе до появи великої кількості популярних додатків Windows Store.

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Для використання додатків Apple буде потрібно внести "10% змін", повідомили представники Microsoft.

Багато додатків Android можна запускати на смартфоні Windows 10, не вносячи жодних змін.

Уже працює, зокрема, Android-додаток Choice Hotels.

Деякі популярні ігри, наприклад, "Рослини проти зомбі-2", поки що недоступні, як і додаток Pinterest.

Деякі аналітики кажуть, що цей крок – "небездоганне рішення для Microsoft, яка намагається привернути користувачів до своїх мобільних пристроїв".

Раніше УНІАН повідомляв, що Apple запропонувала користувачам Windows безкоштовні офісні додатки.