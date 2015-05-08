Роскосмос назвав нову дату запуску ракети-носія "Протон-М" з мексиканським супутником

Супутник MexSat-1 буде запущено 16 травня 2015 року з космодрому Байконур за допомогою ракети-носія «Протон-М» з розгінним блоком «Бриз-М», - передає Lenta.ru з посиланням на Федеральне космічне агентство.

Раніше запуск планувався на 29 квітня, проте його перенесли на прохання компанії виробника супутника, якій знадобився додатковий час для його перевірки. Замовником апарату виступає міністерство зв'язку та транспорту Мексики.

Супутник розрахований на 15 років служби і буде встановлений на геостаціонарній орбіті в позиції 113 градусів західної довготи. Енергопостачання MexSat-1 забезпечать сонячні батареї. На апараті встановлений відбивач L-діапазону і антена Ku-діапазону.

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