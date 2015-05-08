Голова NASA заявив про "консенсус" в організації польоту людини на Марс

Про це він заявив на конференції Humans 2 Mars, яка пройшла з 5 по 7 травня у Вашингтоні під егідою некомерційної організації Explore Mars Inc, передає Новое время.

Голова агентства зазначив, що для реалізації довгострокового завдання у вигляді відправки людини на Марс NASA зараз займається цілою низкою взаємопов'язаних проектів.

Один із них - модернізований варіант місії із захоплення і використання навколоземного астероїда. Раніше пропонувалося захоплення і транспортування невеликого тіла діаметром не більше 8 метрів на навколомісячну орбіту - зараз же організація вирішила відправити до астероїда неподалів від Землі роботизовану місію. Протягом місії корабель опуститься на астероїд, візьме великий камінь - до 4 м у діаметрі - а потім відбуксує його до місячної орбіти.

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Ще одним елементом підготовки до місії на Марс Болден назвав річне перебування на МКС одного астронавта NASA і одного російського космонавта, яке нещодавно почалося. За цей час планується дослідити фізіологічні та психологічні особливості довгострокового космічного польоту.

Крім того, ведеться відпрацювання нового пілотованого корабля Orion і важкої ракети-носія Space Launch System, вантажопідйомністю до 130 тонн, який повинен вивести Orion до місячній орбіти, а в перспективі - доставити на орбіту компоненти для складання пілотованого корабля на Марс.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дороги і укриття на Марсі зможуть побудувати за допомогою 3D-принтера.