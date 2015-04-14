Дороги та укриття на Марсі зможуть побудувати за допомогою 3D-принтера - ЗМІ

Пісок Марса може стати будівельним матеріалом для зведення дослідних баз. Це стане можливим у випадку, якщо виявляться успішними експерименти, що проводяться в Центрі космічних польотів імені Маршалла в Хантсвіллі (штат Алабама), повідомляє ТАСС.

"Там проводять експерименти з 3D-принтером, який повинен виготовляти конструкції для герметично закритих і стійких до впливу радіації укриттів, - повідомила у вівторок газета The Wall Street Journal. - Робочим матеріалом для цього має стати пісок, який зараз носить вітром поверхнею Марса".

Фахівці в Хантсвіллі, за даними газети, вже почали спроби виготовити за допомогою принтера сегменти напівсферичних конструкцій з матеріалу, що імітує за складом марсіанський пісок.

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"І якщо астронавти досягнуть Марса, - зазначає газета. - то вони, можливо, виживуть в дорозі, завдяки піці, виготовленій за допомогою продовольчого 3D-принтера для довготривалих космічних польотів. Зараз такий прилад розробляється дослідниками в штаті Техас".

Перша проба 3D-принтерів в умовах мікрогравітації вже відбулася в грудні минулого року, коли американський астронавт Баррі Уілмор на борту МКС отримав з Землі комп'ютерну програму, за допомогою якої експериментальний принтер за три години "надрукував" торцеву викрутку, використовуючи розігрітий пластик. Таким чином було виготовлено в загальній складності 25 різних предметів, зараз вони доставлені на Землю і в найближчі дні фахівці НАСА ретельно вивчать їх, звертаючи увагу в тому числі і на те, як злиплися в умовах мікрогравітації 7-міліметрові шари пластику, які накладалися послідовно.

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"У теорії, модернізовані принтери можна буде в майбутньому доставляти до місця досліджень ще до того, як туди прибудуть люди, - пише газета. - Вони створять посадкові майданчики, дороги і укриття. Вони, можливо, навіть зможуть виготовляти копії самих себе або ж роботів. Самовідтворюваний 3D-принтер, який буде виробляти нові, поліпшені копії, зараз розробляють в британському університеті Бата".

Тим часом Європейське космічне агентство розглядає можливості створення місячної бази з використанням елементів, виготовлених на 3D-принтерах. В ході недавніх випробувань, повідомила газета The Wall Street Journal, з речовини, що імітує за складом місячну пил з добавкою оксиду магнію були виготовлені елементи будівельної конструкції довжиною близько шести метрів і вагою півтори тонни.