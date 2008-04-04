НАТО готується до комп`ютерної війни

Лідери країн-членів НАТО ухвалили на засіданні в Бухаресті створити спеціальну структуру для захисту держав альянсу від кібератак, повідомило РІА Новини джерело в делегації НАТО.

За його словами, учасники саміту "дали політичне добро" новій структурі, метою якої є збір розвідувальних даних і координація дій членів НАТО в боротьбі проти кіберзлочинності. Досі альянс захищав від кібератак тільки власну систему комунікацій.

Необхідність створення спецструктури, яка займеться питаннями захисту союзників від дій кіберзлочинців, стала очевидною для НАТО після серії кібератак проти Естонії влітку 2007 року. На Заході їх пов`язували з рішенням місцевої влади демонтувати пам`ятник радянським воїнам.