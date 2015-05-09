Microsoft припиняє випуск нових версій - Windows 10 буде останньою

23:57, 09 травня 2015
Наука та IT
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У компанії Microsoft повідомили, що припиняють випуск нових версій операційної системи Windows.

REUTERS

За словами представника компанії Джері Ніксона, Windows 10 буде останньою "великою" версією операційної системи. Надалі всі поліпшення в ОС Microsoft випускатиме тільки у вигляді оновлень для Windows 10, пише "Новое время" з посиланням на ВВС.

"Ми будемо пропонувати Windows як сервіс, куди інновації впроваджуються шляхом оновлення на постійній основі", - зазначив Ніксон.

У компанії також наголосили, що наступних окремих випусків ОС користувачі можуть не чекати.

"Ніякої Windows 11 уже не буде", - зазначив віце-президент із розробок Microsoft Стів Кляйнханз.

Читайте такожMicrosoft зробила додатки Apple та Android доступними на WindowsВін пояснив, що в компанії спеціально нову ОС назвали не Windows 9 (що було б логічно), а Windows 10 - щоб наголосити на "фінальності" цієї версії операційної системи.

Також у компанії зізналися, що Microsoft доводилося докладати величезних зусиль, щоб кожні кілька років переконувати користувачів переходити на нові версії Windows. Новий підхід дозволить уникнути даної проблеми.

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