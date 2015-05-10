NASA оголосило конкурс на кращий проект колонізації Марса

У NASA (Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США) оголосили конкурс на оптимальне завоювання «червоної планети».

Як повідомляє Радіо Свобода, про це йдеться на сайті американського космічного агентства.

«Що треба взяти із собою людині, щоб подолати 140 мільйонів миль до Марса та з мінімальними втратами колонізувати червону планету?», – ставить запитання космічне агентство. Відповісти ж на нього пропонують учасникам конкурсу.

Читайте такожNASA заплатить добровольцям по $18 тисяч за участь в експериментіЯк повідомляє NASA, будь-хто може повідомити детальну схему відправлення людської експедиції на чужу планету та вказати, що саме і в якій кількості необхідно взяти із собою екіпажу: воду, їжу, кисень, медпрепарати, інструменти тощо. За найкращий і найбюджетніший варіант NASA обіцяє винагороду мінімум 5 тисяч доларів. Загальний призовий фонд оцінюється в 15 тисяч.

Міжнародний проект Mars One передбачає колонізацію Червоної планети людьми. Для польоту на Марс без можливості повернення на Землю вже відібрані 100 осіб із різних країн світу. Серед них і українець із Житомира Сергій Якимов.