В Росії стартував продаж вітчизняного комп'ютера "Ельбрус" за майже 4 тисячі доларів

Про це повідомляє itc.ua.

Головним його елементом є російський процесор "Ельбрус-4с".

У повідомленні зазначається, що процесор "Ельбрус-4С" містить чотири обчислювальних ядра і працює на частоті 800 МГц. Чіп забезпечує продуктивність 50 гігафлопс. Система також містить жорсткий диск ємністю 1 ТБ (SATA2) і дискретну відеокарту AMD Radeon HD серії 6000. Комп'ютер "АРМ Ельбрус-401" поставляється в корпусі форм-фактора MiniTower.

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Як повідомляється на сайті виробника, він призначений для обладнання автоматизованих робочих місць, організації мікросерверів та інформаційних терміналів, застосування в промислової автоматизації та в системах з підвищеними вимогами до інформаційної безпеки. Ціна такого рішення становить 200 тис рублів (трохи більше 3900 дол).

Для порівняння, процесор Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge) вартістю близько 230 дол показує продуктивність в 118 гігафлопс, а Intel Core i7-5960X (Haswell) за суму близько 1300 дол - 350 гігафлопс.

Поки що замовити "АРМ Ельбрус-401" можуть тільки юридичні особи, наголошується на сайті.