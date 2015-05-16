NASA показали обертання супутників Нептуна

З даних спостережень NASA склала відео. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на сайт агентства.

Відео тривалістю 34 секунди містить понад 101580 зображень, отриманих станцією Kepler в період з листопада 2014 по січень 2015 року.

На ньому Нептун разом зі своїм найбільшим супутником - Тритоном, який обертається з періодом в 5,8 дня навколо планети - з`являється на 15-й день спостережень, а на 24-й стає помітна Нереїда, яка обертається навколо Нептуна з періодом в 360 днів.

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Вчені сподіваються використовувати отримані під час спостережень над Нептуном дані для визначення періодичних змін в його атмосфері і вивчення внутрішньої структури планети.

Восьма і найдальша планета Сонячної системи в 17,2 рази важча за Землю і має в 3,9 рази більший радіус. Крижаний гігант знаходиться на відстані 30 астрономічних одиниць від Сонця, навколо якого повний оборот робить за 164,79 року.

Кам`яно-крижане ядро Нептуна оточує мантія з води, аміаку та метанового льоду, яка покрита атмосферою з водню, гелію і метану. Планету оточують більше десятка супутників, на частку найбільшого з них - Тритона - припадає понад 99 відсотків їхньої маси.