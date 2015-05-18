Астрономи виявили таємничі зоряні скупчення з "привидами" всередині

Команда європейських вчених виявила ряд незвичайних кульових зоряних скупчень, маси яких значно перевищували теоретично передбачені. Ці об'єкти розташовані в гігантській еліптичній галактиці Центавр А у 12 мільйонах світлових років від Землі.

Про це пише Вести.Наука з посиланням на The Astrophysical Journal.

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Кулясте скупчення, по суті, являє собою сферичний ансамбль з тисяч зірок, які звертаються, немов супутники, навколо масивних галактик. Вважається, що галактики Центавр А може містити близько двох тисяч кластерів, значна кількість яких мають досить незвичайними характеристиками.

За допомогою інструменту FLAMES Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії (VLT ESO) астрономи оцінили маси 125 кульових скупчень. Порівнявши ці показники з светимостью кластерів, вчені змогли встановити приблизне кількість зірок, в них містяться.

Дослідників здивував той факт, що загальна маса кластерів значно перевищує масу всіх містяться в них зірок. Зовні нещодавно виявлені кластери не відрізняються від подібних зоряних скупчень, що оточують нашу галактику — Чумацький Шлях. Однак різниця в масах вказує на те, що Центавр А оточує щось ще.

Можливим поясненням побаченого може бути присутність чорних дір в ядрах кластерів, а також наявність згустків темної матерії. Як розповідають астрономи в прес-релізі обсерваторії, останнє пояснення хоч і є найбільш інтригуючим, все ж найменш імовірно. Космологи стверджують, що у зоряних скупченнях практично немає місця для цієї загадкової субстанції.

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"Ми виявили новий таємничий клас зоряних скупчень. Наші висновки вказують на необхідність більш поглибленого вивчення кульових кластерів і принципів їх формування. Тепер ми зобов'язані знайти більше подібних прикладів масивних небесних об'єктів", — говорить провідний автор дослідження Метт Тейлор (Matt Taylor) з Папського католицького університету Чилі.