Астрономи знайшли космічних "привидів"

Вчені стверджують, що ці об`єкти дуже рідкісне явище і є хмарами іонізованого кисню та інших газів, «засвіченими» погаслими або поснулими квазарами - активними ядрами галактик. Стаття, що розповідає про відкриття, була опублікована в The Astronomical Journal.

Квазари - одні з найяскравіших утворень у Всесвіті, що представляють собою ділянку, що світиться, навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики. Діра втягує в себе галактичний матеріал, який, розжарюючись до величезних температур, і викликає яскраве світло квазара. Астрономи вважають, що промені квазарів можуть іонізувати хмари газів, в результаті чого і виникають ці зелені утворення, що світяться. Перший об`єкт цього типу був відкритий шкільною вчителькою з Данії Ганною ван Аркель в 2007 році.

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Вчені стверджують, що зелене світло викликане іонізованим киснем. Утворення представляють для астрономів особливий інтерес не тільки як безпосередні об`єкти вивчення, але і як явища, за допомогою яких можна дізнатися про минуле їхніх галактик.

За матеріалами Газета.Ru, РИА Новости