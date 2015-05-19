У Росії виправдали падіння ракет моральним розкладанням керівництва підприємств галузі

Про це повідомляють РИА Новости.

Зокрема, віце-прем'єр Дмитро Рогозін у Держдумі 19 травня заявив, що причини високої аварійності російської космічної сфери — в моральному розкладанні керівництва підприємств галузі.

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За останні 1,5 тижні відбулося відразу дві великі НП у космічній галузі РФ: невдачею закінчилися пуски ракет-носіїв "Союз-2.1а" з космічною вантажівкою "Прогрес М-27М" і "Протон-М" з мексиканським супутником MexSat-1.

"При такій ситуації серед керівництва підприємств нема чого дивуватись настільки високій аварійності. Космічні керівники давно перебували в своєму "космосі". Сподіваюся, що сила "правової гравітації" приведе їх туди, де їм місце", — сказав Рогозін.

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Раніше у вівторок він повідомив, що за підсумками перевірки в Центрі Хрунічева розкрито махінації на 9 мільярдів рублів, порушено 8 кримінальних справ про шахрайство та зловживання повноваженнями.

Раніше УНІАН повідомляв, що Російське космічне агентство готове скоротити третину витрат через кризу, але сподівається, що під ніж підуть тільки ряд наукових програм і проект надважкої ракети, зате залишаться гроші підготувати висадку космонавтів на Місяць до 2029 року.