Держкосмос шукає новий майданчик для реалізації проекту «Алкантара»

Про це 19 травня на прес-конференції в Дніпропетровську в рамках 5-ї Міжнародної конференції під егідою МАА «Космічні технології: сьогодення та майбутнє» повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Олег Уруський.

За його словами, можливе місце старту цього проекту - США.

Уруський зазначив, що його хвилює ситуація з виконанням проекту «Алкантара» з боку Бразилії, яка заморозила будівництво на своїй території космодрому в березні 2013 року. Голова ДКАУ повідомив, що нещодавно був у Бразилії на засіданні ради директорів проекту «Алкантара».

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«Ситуація поки невизначена і це призводить до подорожчання проекту. Витрачені великі гроші і, я вважаю за необхідне продовження діалогу з Бразилією про відновлення реалізації цього проекту. Сподіваюся, що найближчим часом ми від бразильської сторони отримаємо чітку відповідь», - зазначив Уруський.

Він також не виключає залучення до проекту «Алкантара» «третьої сторони» - незалежних інвесторів.