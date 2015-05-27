"ВКонтакте" обмежили прослуховування музики в додатку для iPhone

Як пишуть "Известия", таку умову висунула Apple, щоб нова версія програми соцмережі пройшла модерацію і стала доступна для скачування в магазині додатків для iPhone.

"В останній версії (додатку) відключений сервіс програвання музики у фоновому режимі. Це було обов'язковою умовою Apple, щоб оновлення програми пройшло модерацію в App Store, — розповідає прес-секретар "ВКонтакте" Георгій Лобушкін. — Однак у найближчому майбутньому ми розраховуємо повернути цю можливість при запуску нових функцій, пов'язаних з програванням у фоновому режимі".

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Як зазначає видання, відносини компанії Apple і "ВКонтакте" були непростими ще в минулому році. В кінці квітня 2014 року з магазину App Store зник додаток "ВКонтакте" для iPhone, в середині травня того ж року — і для iPad. Основні претензії з боку американської компанії стосувалися наявності у соцмережі неліцензійного і дорослого контенту. У середині липня додаток для iPhone повернувся в App Store. Проте він був суттєво перероблений — зокрема, це стосувалося музики. "ВКонтакте" здійснив інтеграцію в iTunes — фірмовим музичним сервісом Apple. Всі додані користувачем на власну сторінку пісні програвалися цілком, але у пісень, які з'являлися у стрічці новин на сторінках друзів, можна було послухати тільки короткий фрагмент. Кожен такий фрагмент супроводжувався посиланнями на iTunes, де можна було придбати повний трек. Багато користувачів соцмережі негативно сприйняли це нововведення.

Крім цього в лютому 2015 року вийшла нова версія програми "ВКонтакте" — і для iPhone і iPad. В ній розділ музики зовсім був відсутній.

"Користувачі мобільних додатків "ВКонтакте" на iPhone і iPad виявлять, що в новій версії немає музичного розділу. Ми шкодуємо, що в результаті непрозорої політики компанії Apple наші користувачі будуть позбавлені можливостей музичного стрімінгу в мобільних додатках на цій платформі, а тисячі виконавців, груп композиторів, ді-джеїв та музичних компаній, завантаживших свою музику в соціальну мережу, не зможуть донести її до своїх слухачів на мобільних додатках VK під iOS", — говорилося в повідомленні прес-служби соцмережі з цього приводу.

Незабаром після виходу оновлення користувачі виявили особливість нової програми, яка дозволяла їм все ж отримати доступ до свого музичного розділу.