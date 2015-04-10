Apple навчила Siri говорити російською мовою

Тепер голосовий помічник розуміє команди датською, голландською, шведською, тайською та турецькою, бразильському діалекті португальської мови, новозеландської та індійської "версії" англійської, а також російською мовою, пише ZN.ua.

Активація Siri відбувається шляхом натискання та утримування кнопки "Додому" або після виголошення "Привіт, Siri" у разі встановлення відповідного налаштування.

Голосова помічниця може керувати контактами, телефонними викликами, запуском додатків, писати замітки, відправляти повідомлення і пошту, встановлювати будильники, змінювати налаштування і так далі. Проте, на поточний момент частина функцій Siri, пов'язаних з геолокацією, не працює. Також в прошивці iOS 8.3 оновлена клавіатура емодзі.

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Крім візуального оновлення, додано значна кількість нових смайлів, покликаних охопити більш широку групу користувачів в плані віку, кольору волосся, шкіри і сексуальної орієнтації.

Крім того, з'явилася можливість налаштувань аутентифікації в iTunes Store: безкоштовні програми стали викачуватися без введення пароля.