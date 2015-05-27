Французький студент створив будильник із запахом доларів та випічки
Вісімнадцятирічний студент інженерного факультету Гійом Роллан відкрив збір коштів на запуск виробництва першої партії розроблених ним ароматних будильників Sensor Wake.
Пристрій оповіщає власника про час підйому з допомогою різних запахів - починаючи від свіжої випічки і кави до запаху доларів і гарячого шоколаду. Будильник працює на змінних картриджах, розрахованих приблизно на два місяці, повідомляє портал Endgadget.
Очікувана вартість будильника - 65 доларів, в комплект входитиме два картриджа. Один картридж обійдеться покупцеві в 7,5 доларів.
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Якщо Роллану вдасться зібрати потрібну суму на Kickstarter, відвантаження перших будильників відбудеться вже в листопаді цього року.
Також зазначається, що проект увійшов до списку 15 найкращих на торішньому одному з найбільших конкурсів для молоді Google's Science Fair.