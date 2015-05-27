Французький студент створив будильник із запахом доларів та випічки

Пристрій оповіщає власника про час підйому з допомогою різних запахів - починаючи від свіжої випічки і кави до запаху доларів і гарячого шоколаду. Будильник працює на змінних картриджах, розрахованих приблизно на два місяці, повідомляє портал Endgadget.

Очікувана вартість будильника - 65 доларів, в комплект входитиме два картриджа. Один картридж обійдеться покупцеві в 7,5 доларів.

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Якщо Роллану вдасться зібрати потрібну суму на Kickstarter, відвантаження перших будильників відбудеться вже в листопаді цього року.

Також зазначається, що проект увійшов до списку 15 найкращих на торішньому одному з найбільших конкурсів для молоді Google's Science Fair.