NASA опублікувало знімок супутника Сатурна (фото)

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на NASA.

Зображення отримано зондом Cassini 10 лютого 2015 року з відстані 56 тисяч кілометрів від небесного тіла.

Масштаб знімка, отриманого у видимому світлі — 330 метрів на піксель. На фото видно ділянку супутника зі слідами численних ударних кратерів, що утворилися в далекому минулому.

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Як встановив апарат Cassini, на супутнику є розріджена атмосфера, що містить кисень і вуглекислий газ. Крім того, ймовірно, у Реї є кільця, схожі на ті, що є у Сатурна.

Місія Cassini–Huygens є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Її основна мета — дослідження Сатурна, його кілець і найбільшого супутника планети — Титану.