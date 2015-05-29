Астрономи виявили секретний корабель США на орбіті Землі

Про це повідомив один з учасників дослідницької групи, передає спеціалізований сайт Spaceflightnow.com.

«Спостерігачі помітили апарат на орбіті заввишки від 312 до 325 кілометрів з нахилом 38 градусів до екватора. На цей раз він знаходиться на нижчій орбіті, ніж коли-небудь раніше», — заявив астроном-любитель Тед Мовчан. Фахівець окремо зазначив, що траса орбіти повторюється кожні два дні, що може говорити про розвідувальний характер місії.

Читайте такожSpaceX опублікувала відео випробувань свого пілотованого корабля

"Це може свідчити про розвідувальний характер місії або говорити про те, що таким чином кораблем легше управляти", - сказав він.

Програма X-37 існує з 1999 року, в її рамках діють чотири апарати. Завдання перших трьох запусків були засекречені повністю. Четверта місія, яка почалася 20 травня, має дві основні мети — випробування електричного двигуна і спостереження за матеріалами у космічному середовищі.