Samsung висміяла останній iPhone: "він обрізав бабусю"

Після тривалої паузи в тролінгу свого ключового конкурента, Apple, корейський техногігант Samsung опублікував два ролика з порівнянням свого флагмана Galaxy S6 Edge і iPhone 6.

Метою відео, очевидно, стала демонстрація того, що новий смартфон корейців кращій за останню розробку з Купертіно, передає Новое время.

У першому ролику глядачам розхвалюють вигнутий дисплей флагмана Samsung, вигин якого можна використовувати по-різному - виводити підсвічування, твіти, смс, погоду тощо. На iPhone автори відео знайшли всього лише "якісь кнопки, зате з вібрацією".

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Друга реклама Samsung зробила акцент на функцію бездротової підзарядки у свого смартфона і широкому куті обхвату фронтальної камери, чого немає у iPhone 6. "Він обрізав бабусю", - обурюється диктор груповим селфі, стверджуючи, що "[galaxy] шість більше [iPhone 6])".

У той же час новий флагман Samsung вперше поступився місцем новому iPhone в рейтингах продажів.