Apple Watch з'являться в магазинах через два тижні

Раніше пристрої можна було придбати тільки за передзамовлення через інтернет.

Які саме моделі будуть доступні в фірмових магазинах Apple Store, не уточнюється. Компанія лише зазначила, що не очікувала, що попит на годинник виявиться таким високим, пише Lenta.ru.

Крім того, в Apple додали, що ті, хто зробив замовлення пристроїв в травні, отримають свої годинники протягом двох тижнів.

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Також стало відомо, що старт продажів Apple Watch в Італії, Мексиці, Сінгапурі, Південній Кореї, Іспанії, Швейцарії, Тайвані відбудеться 26 червня. При цьому в Росії як і раніше пристрій американської компанії офіційно не продається.

У квітні повідомлялося, що дефект в розумних годинниках змусив Apple обмежити партії пристрою. Брак був знайдений в ключовому компоненті Taptic Engine — вібромоторі, який за допомогою тактильного повідомлення інформує користувача про нові повідомлення та інші дії, а також відповідає за передачу пульсу.