В Колізеї відновили древній ліфт для диких тварин

Після відкриття дверцят звірі вибігали на арену і нападали на гладіаторів. Про реконструкцію амфітеатру повідомляє Daily Mail, передає Lenta.ru.

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Користуючись виключно давньоримськими технологіями, колектив археологів та інженерів побудував ліфт, здатний піднімати клітку вантажопідйомністю 300 кг на висоту 7,3 м.

Система блоків гарантує, що дверцята в клітці і в стіні амфітеатру відкриваються одночасно, випускаючи тварин на арену. Для підняття ліфта потрібна була робота восьми рабів, які крутили дерев'яне колесо. Звірів піднімали з гіпогею - підвалу, де містилися леви, тигри, кабани і засуджені злочинці.

"В Колізеї було встановлено 28 ліфтів - більше, ніж в будь-якому іншому амфітеатрі античності. Згідно з римськими джерелами, на арену одночасно випускали до сотні левів", - повідомила директор Колізею Россела Реа.

Реконструкція ліфта обійшлася в 20 млн євро, які надала компанія Providence Pictures, яка зняла про роботу археологів документальний фільм.

У ході зйомок у клітку посадили вовка, щоб випустити його потім на арену. "Це перша дика тварина, що потрапила в Колізей за останні півтори тисячі років. Звичайно, нам би хотілося випустити лева, але з міркувань безпеки це не вийшло. Тоді ми зупинилися на вовкові - символі Риму", - зазначив продюсер фільму Гері Глассмен.

Відомо, що диких звірів випускали проти гладіаторів. Однак факт цькування вовками та левами беззахисних християн на арені Колізею багато істориків вважають недостовірною.