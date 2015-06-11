Вчені отримали вражаючий знімок самотньої галактики

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на NASA.

Самотня галактика NGC 6503 знаходиться у 18 мільйонів світлових років від Землі в північному сузір'ї Драко і становить близько третини розміру Чумацького Шляху.

Local Void (Місцева Порожнеча) — це величезна ділянка простору, приблизно 150 мільйонів світлових років в поперечину, що здається абсолютно порожнім від зірок або галактик.

Читайте такожВчені за допомогою спектрометра виявили на Марсі скло На зображенні, яке передав Hubble, яскраві червоні плями газу можна побачити розкиданими по закрученим спіральним "рукавам" галактики, де вони змішуються з яскравими блакитними регіонами, що містять новоутворювані зірки.

Раніше УНІАН повідомляв, що телескоп Hubble дозволив вченим отримати зображення восьми загадкових об'єктів, своєрідних "примар", що випускають яскраве зелене світло. Вчені стверджують, що ці об'єкти дуже рідкісне явище і є хмарами іонізованого кисню та інших газів, «засвічених» згаслими або заснувшими квазарами - активними ядрами галактик.