Twitter зніме обмеження на 140 символів в особистих повідомленнях

Сервіс мікроблогів Twitter у липні зніме обмеження на 140 знаків в особистих повідомленнях, повідомив керівник проекту Direct Messages в Twitter Inc. Сачін Агарвал (Sachin Agarwal), передає РИА Новости.

Точну дату нововведення поки не названо, але Агарвал закликає користувачів стежити за уточненнями й тестувати нові можливості оновлення інформації на сайті розробників Twitter.

Нововведення стосуватиметься лише особистих повідомлень, які не видно нікому, крім двох учасників листування. "Можливо, вам цікаво, що це означає для публічної боку Twitter. Нічого! Твіти залишаться колишньої довжини в 140 знаків", — йдеться в повідомленні Сачіна Агарвала на сайті розробників.

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Американська компанія Twitter Inc. була заснована в 2006 році. Основний продукт компанії — соціальна мережа для публічного обміну короткими повідомленнями, що містять до 140 символів. Штаб-квартира знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія.