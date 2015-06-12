У Франції почали продавати "розумний купальник", що запобігає сонячним опікам

В купальник вмонтовано спеціальний сенсор, який реєструє температуру повітря і зіставляє її з інформацією про тип шкіри власниці. Якщо жінка довго перебуває на сонці, то програма надсилає на її смартфон повідомлення про те, що варто нанести сонцезахисний крем або заховатися в тінь, передає 5 канал з посиланням на The Telegraph.

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Є також окрема версія програми під назвою Valentines, яка надсилає сповіщення на телефон того, хто прийшов на пляж разом із власницею "розумного бікіні", щоб він/вона нанесли їй крем. За словами засновниці Spinali Design Марі Спіналі ідея створити такий купальник прийшла до неї, коли вона побачила, як незнайома дівчина обгоріла на пляжі.

Водночас, як повідомляє The Daily Mail, компанія анонсувала створення "розумного купальника" ще в травні, а в продаж він надійшов цього тижня. Коштує купальний костюм від 149 євро.

Spinali Design реалізує також пляжні рушники із таким же сенсором за 99 євро. Окрім цього, незабаром вони обіцяють випустити купальні костюми для дітей із вбудованою GPS-системою, яка дозволить батькам стежити, як далеко їхні чада відійшли від них.