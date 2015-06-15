17 червня на Землю впаде американо-японський метеосупутник
11:02, 15 червня 2015Наука та IT
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Американо-японський космічний апарат TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) впаде на Землю 17 червня в районі Філіппін, повідомляє ABS-CBNNews з посиланням на дані NASA.
Космічний апарат TRMM / nasa.gov
У NASA заявили, що не знають точного часу падіння метеосупутника.
Попередньо, район можливого входження супутника в щільні шари атмосфери буде перебувати в смузі між 35 градусами північної широти та 35 градусами південної широти, пише DT.UA.
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Велика частина корабля буде горіти в атмосфері. "96 % метеосупутника ніколи не досягнуть Землі", - йдеться в повідомленні. "Вірогідність того, що частина космічного корабля впаде на людину складає приблизно 1 до 4200", - уточнили в NASA.
Американо-японський космічний апарат TRMM був запущений в 1997 році.
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