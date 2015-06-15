17 червня на Землю впаде американо-японський метеосупутник

У NASA заявили, що не знають точного часу падіння метеосупутника.

Попередньо, район можливого входження супутника в щільні шари атмосфери буде перебувати в смузі між 35 градусами північної широти та 35 градусами південної широти, пише DT.UA.

Читайте такожРосія відкладе запуски супутників через аварію "Протона"

Велика частина корабля буде горіти в атмосфері. "96 % метеосупутника ніколи не досягнуть Землі", - йдеться в повідомленні. "Вірогідність того, що частина космічного корабля впаде на людину складає приблизно 1 до 4200", - уточнили в NASA.

Американо-японський космічний апарат TRMM був запущений в 1997 році.