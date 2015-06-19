Венера і Юпітер утворять у небі трикутник з Місяцем

Найяскравіші світила після Сонця і Місяця - планети Венера і Юпітер - будуть особливо цікаві для спостережень у другій половині червня, пише "Моя планета". Ввечері 19 червня вони почнуть зближення, а 20 червня утворять у небі трикутник з Місяцем.

Читайте такожNASA розробляє станції для польотів людей на Венеру

Ще більш незвичайне за красою явище відбудеться 30 червня: Місяць, Венера і Юпітер утворять у небі подвійну зірку - всі 3 світила можна буде покрити кінчиком пальця витягнутої руки.

Візуально буде здаватися, що планети і природнийсупутник Землі наблизилися одне до одного, але насправді це не так, зазначає видання Sky & Telescope. Місяць розташований ближче до нас, на відстані приблизно в 400 000 км, Венера - на відстані 90 млн км, а Юпітер - в 10 разів далі, на відстані 890 млн км.

Спостерігати за "шоу" можна у західній частині неба приблизно через годину після заходу сонця.