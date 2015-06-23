Особливості крил сов допоможуть вченим зробити літаки менш шумними

Вчені відзначають, що сови вміють полювати безшумно, можуть дістатися до своєї жертви непоміченими. Це можливо завдяки особливості конструкції совиних крил, пише "Навколо світу". На їх передньому краї розташований гострий гребінь. При змаху крил він гальмує потік зустрічного повітря, відхиляючи його в сторону і тим самим зменшуючи шум.

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На задньому краї крил є бахромка, розсіююча завихрення повітря. Цей механізм зацікавив вчених з Політехнічного університету Вірджинії, Лехайского Університету, Флоридського Атлантичного університету. Спільно з дослідниками з Кембриджу вони вирішили, використовуючи мікроскопи високої роздільної здатності, з'ясувати: чи можливо відтворити механізм, що забезпечує зниження шуму.

За результатами вивчення структури крил сови вчені за допомогою 3D-принтерів створили особливе пластикове покриття. При нанесенні на лопасті турбін воно розсіює вироблений ними шум. В ході випробувань цього покриття шум від лопастей зменшився на 10 децибел без шкоди для аеродинаміки.

Це не багато, але вчені підкреслюють, що випробування проходили в лабораторних умовах на моделях. На думку технологів, якщо використовувати розроблене покриття для лопастей реальних вітрових турбін, що працюють на більш високих швидкостях, рівень шуму не підніметься, а енергії в результаті буде вироблятися більше. Дослідники заявляють, що мають намір перевірити, як буде працювати покриття при нанесенні на лопсаті повномасштабних турбін і пропелерів літаків. Однак вони зазначають, що це буде набагато складніше.