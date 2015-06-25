Додаток Messenger запрацював без прив'язки до Facebook

Про це повідомляється в офіційному блозі компанії, передає Lenta.ru. Тепер не зареєстрованому в соціальній мережі користувачу на стартовій сторінці Messenger доступна опція Not on Facebook. Вибравши її, можна створити обліковий запис, надавши тільки ім'я, телефонний номер і фотографію, яка буде відображатися навпроти його імені. Поки опція доступна в США, Канаді, Перу та Венесуелі. Про дати запуску в інших країнах не повідомляється.

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Новий користувач Messenger може перенести в програму всі контакти зі свого телефону, а потім система звірить їх з номерами телефонів вже зареєстрованих в додатку акаунтів і встановить з'єднання. Це не означає, що тепер сервіс працює повністю автономно від соцмережі: у новачків є можливість додавати друзів у свій контактний лист, використовуючи пошук Facebook.

На думку Tech Crunch, в країнах, де Facebook з'явився раніше, наприклад, у США і Великобританії, можливість використовувати месенджер без прив'язки до соціальної мережі допоможе повернути користувачів, які залишили соцмережу. У той же час для ринків, що розвиваються Messenger може стати гідною альтернативою SMS і першим кроком до використання соціальної мережі.

Керівник Messenger Девід Маркус наполягає, що можливість користуватися додатком без прив'язки до Facebook можна розглядати як спробу соціальної мережі вийти на ринок Китаю, де доступ до неї заблокований. Оскільки в Піднебесній заблоковані всі IP-адреси, пов'язані з Facebook, то і Messenger не пропустять, розповів він Tech Crunch.

За даними на червень 2015 року, Messenger нараховує 700 млн активних користувачів на місяць. Наступним за кількістю користувачів є мессенджер WhatsApp, який також належить Facebook. Соціальна мережа купила додаток на початку 2014 року за $16 млрд.

У червні у соціальній мережі Facebook було 1,4 млрд активних користувачів.