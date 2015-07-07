Instagram підвищив роздільну здатність опублікованих фотографій - ЗМІ

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на The Verge.

Офіційного оголошення про нововведення компанія поки не робила. Переконатися у збільшенні роздільної здатності фотографій можна, якщо переглянути вихідний код веб-версії сервісу.

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Нові знімки, опубліковані на сайті, мають роздільну здатність 1080х1080 точок.

Раніше Instagram неодноразово критикували за низьку роздільну здатність фотографій. Фотографії шириною 640 пікселів вже були відчутно малі для нових iPhone 6 з дисплеями із роздільною здатністю 1334х750 і 1920х1080 пікселів.

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Смартфони на Android почали масово отримувати екрани з високою роздільною здатністю в 2013 році, коли вона у фотографій Instagram становила всього 612х612 точок. У результаті програма «розтягувала» фотографії під ширину екрану, що псувало якість знімків.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Instagram додалася нові функції - пошук по геотегам і актуальні новинні тренди, що оновлюються в режимі реального часу.