Вчені з'ясували, чому небо Ірландії було зеленим на день Святого Патріка

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на щорічну зустріч Королівського астрономічного товариства у Лландудно.

У березні небеса Ірландії символічно забарвилися в зелені кольори під час дня Святого Патріка завдяки тому, що на цей момент на Землі почалася потужна геомагнітна буря, викликана відразу двома спалахами на Сонці.

"Сигнал тривоги, який надійшов від нашої магнітометричної мережі, попередив мене про початок потужної магнітної бурі в той момент, коли я дивився парад, присвячений дню Святого Патріка, разом зі своєю родиною. Того вечора на небі кружляли красиві стрічки червоних, рожевих і, що цікаво, зелених тонів", — згадує Пітер Галлагер (Peter Gallagher) з Трініті-Коледжу в Дубліні (Ірландія).

Галлагер і його колеги зацікавилися причиною цього природного "фестивалю" Святого Патріка, розкрили його природу і спробували оцінити наскільки сильно магнітна буря, що породила дані стрічки і південний аналог "північного сяйва", вплинула на роботу електромереж та всієї інфраструктури Британських островів ще до настання свого піку.

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Як з'ясували астрономи, ця геомагнітна буря була одним з найпотужніших явищ подібного роду за минуле десятиліття, багато в чому завдяки тому, що вона була викликана не одним, а двома спалахами на Сонці.