У Японії на вулкані встановили Wi-Fi

Його встановили місцеві органи влади спільно з компанією NTT Docomo, повідомляє ITC.ua.

У 2014 році все ще діючий вулкан (останнє виверження – 1708 року), розташований за 90 км від Токіо, відвідали 285 тис. туристів. Оскільки місцевий уряд хоче підвищити привабливість цього туристичного місця, на ньому було встановлено безкоштовний Wi-Fi.

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Це дозволить туристам, крім усього іншого, бути в курсі майбутньої погоди і проводити більш безпечні переходи.

Для того, щоб дістатися до Wi-Fi на самій вершині гори, туристам знадобиться подолати 3770 метрів. Але інтернет там буде працювати лише протягом 72 годин після першого підключення.