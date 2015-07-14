У Японії на вулкані встановили Wi-Fi
21:55, 14 липня 2015Наука та IT
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10 липня в Японії на вершині гори Фудзі і в семи інших точках почав працювати безкоштовний Wi-Fi.
Наявність Wi-Fi підвищить привабливість гори Фудзі / itc.ua
Його встановили місцеві органи влади спільно з компанією NTT Docomo, повідомляє ITC.ua.
У 2014 році все ще діючий вулкан (останнє виверження – 1708 року), розташований за 90 км від Токіо, відвідали 285 тис. туристів. Оскільки місцевий уряд хоче підвищити привабливість цього туристичного місця, на ньому було встановлено безкоштовний Wi-Fi.
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Це дозволить туристам, крім усього іншого, бути в курсі майбутньої погоди і проводити більш безпечні переходи.
Для того, щоб дістатися до Wi-Fi на самій вершині гори, туристам знадобиться подолати 3770 метрів. Але інтернет там буде працювати лише протягом 72 годин після першого підключення.
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