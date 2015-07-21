Windows 10 оновлюватиметься 10 років
13:09, 21 липня 2015Наука та IT
623 0
Раніше цього року виконавчий директор компанії Microsoft заявив про ініціативу "Windows як сервіс-план", яка сфокусована в основному на оновлення операційної системи Windows 10.
Microsoft буде автоматично встановлювати нові апдейти для Windows 10 / Microsoft
Дана ініціатива передбачає підтримку оновлень операційної системи "протягом усього часу використання девайса", повідомляє Forbes.
Читайте такожОголошено дату запуску Windows 10
Впровадження даної ініціативи означає, що Microsoft буде автоматично встановлювати нові оновлення операційної системи Windows 10, цитує видання ZN.UA.
Microsoft пропонує дві версії оновлень: "базова підтримка", яка буде доступна до жовтня 2020 року, і "розширена підтримка", доступна до жовтня 2025 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter