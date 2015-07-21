Windows 10 оновлюватиметься 10 років

13:09, 21 липня 2015
Наука та IT
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Раніше цього року виконавчий директор компанії Microsoft заявив про ініціативу "Windows як сервіс-план", яка сфокусована в основному на оновлення операційної системи Windows 10.

Windows 10 / Microsoft

Дана ініціатива передбачає підтримку оновлень операційної системи "протягом усього часу використання девайса", повідомляє Forbes.

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Впровадження даної ініціативи означає, що Microsoft буде автоматично встановлювати нові оновлення операційної системи Windows 10, цитує видання ZN.UA.

Microsoft пропонує дві версії оновлень: "базова підтримка", яка буде доступна до жовтня 2020 року, і "розширена підтримка", доступна до жовтня 2025 року.

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