Windows 10 оновлюватиметься 10 років

Дана ініціатива передбачає підтримку оновлень операційної системи "протягом усього часу використання девайса", повідомляє Forbes.

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Впровадження даної ініціативи означає, що Microsoft буде автоматично встановлювати нові оновлення операційної системи Windows 10, цитує видання ZN.UA.

Microsoft пропонує дві версії оновлень: "базова підтримка", яка буде доступна до жовтня 2020 року, і "розширена підтримка", доступна до жовтня 2025 року.