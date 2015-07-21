Новий спорткар від Lexus пульсує вогнями в ритмі серця водія (відео)

Нова модифікація спорткара Lexus RC F синхронізована з серцем водія. Зокрема, під час руху автомобіль пульсує вогнями в ритмі серця свого господаря.

Прикріплений до водія монітор людського серцебиття відправляє дані на спеціальну плату керування автомобілем, яка трансформує ритм серця в спеціальні сигнали, повідомляє Новое время.

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Для демонстрації серцебиття на кузов автомобіля була нанесена електро-люмінесцентна фарба, яка з допомогою нової біометричної технології візуально показує емоційний і фізичний стан людини, який перебуває за кермом авто, повідомляє Mashable. Крім того, авто обладнане світлодіодними панелями.

«Ми бачили, що відбувається з серцебиттям людини на пасажирському сидінні під час поїздки на швидкості з професійним драйвером по трасі. Таким чином народилася ідея продемонструвати зв'язок автомобіля з людиною», - говорить директор з інновацій в компанії M&C Saatchi Бен Купер.

Відео: LexusAustralia