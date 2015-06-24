Lexus створив справжній літаючий борд з фільму "Назад у майбутнє" (фото, відео)

Розробники японської компанії Lexus разом з фахівцями в галузі надпровідникових технологій працювали над створенням цього літаючого борда, який вперше з'явився на екранах телевізорів у фільмі "Назад у майбутнє" у 1989 році, повідомляє DT.ua з посиланням на The Telegraph.

Ховерборд працює з допомогою магнітної левітації з рідкими напівпровідниками азоту, які охолоджують магніт і створюють спеціальне тертя під час руху, створення якого раніше вважалося неможливим. Марк Темплін, виконавчий віце-президент Lexus International каже,що створений продукт "це прекрасна ілюстрація того, що може вийти при комбінації технологій, дизайну та уяви".

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Ховерборд є одним з продуктів лінійки Amazing in Motion від Lexus, в якій компанія намагається показати новітні можливості передових технологій та дизайну.

Прототип був протестований минулого тижня у Барселоні, але у продаж поки не надходитиме.

Нагадаємо, це не перша спроба відтворення ховерборда Марті МакФлая в реальному житті. У минулому році компанія Arx Pax з Каліфорнії оголосила про те, що береться створити те, що вони називали перший "справжній" ховерборд.